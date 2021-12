ASSE : staff, capitanat, plan de jeu, les SMS de Puel... les premières annonces fortes de Sablé !

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Le timing de sa nomination

« Je suis un enfant de Sainté, je suis un supporter, j'ai été un joueur. Je suis un soldat, on essaye d'être le plus compétent et le plus disponible possible. C'est inattendu, ça a été une demande de Loïc (Perrin) en début de semaine, à la base pour l'entrainement du mardi et puis pour assurer le match de Reims. On est face à nos responsabilités. Loïc (Perrin) est mon seul référent au quotidien. Le staff sera le staff actuel, on n’a pris personne d'autre, on reste entre nous dans une situation d'urgence, mais j'ai confiance dans ce qui est fait depuis 3 jours. Je ne sais pas les décisions qui seront prises par le board, mais je serai au service du club, y compris avec un nouveau coach. »

L’héritage de Claude Puel

« Claude a beaucoup donné pendant deux ans, avec de l'exigence. C’est un compétiteur donc je pense que ce n'est pas facile. On a juste échangé quelques SMS en début de semaine. Il a de la bouteille et je suis persuadé qu'il rebondira même si, aujourd'hui, c'est un moment difficile pour lui. Je sens que les joueurs sont impliqués comme ils l'étaient avant. Une décision a été prise, il va falloir l'assumer par des résultats. »

Plan de jeu et absences

« Je ne veux pas refaire l'histoire, je ne suis pas bien placé pour faire un bilan. Le match de Reims est notre priorité, c'est notre quotidien. L'avenir compte, on est à deux points de sortir de cette zone de relégation, c'est notre chance. On a un plan de jeu, des choses seront différentes. La composition sera peut-être différente aussi. Concernant Ignacio, il est incertain pour le match comme Moueffek. Neyou revient, Harold et Romain sont absents. »

Le nouveau capitanat

« Wahbi sera le nouveau capitaine, ça me coûte par rapport à Mahdi. Ce n'est pas un choix contre Mahdi, c'est pour lui et pour le groupe. Je crois en lui depuis très jeune et j'aurai besoin de lui à l'avenir. »

Ses retrouvailles avec Oscar Garcia

« Je suis content de retrouver Oscar (Garcia). Il m'a beaucoup appris, c'est lui qui a marqué mes prémices sur la méthodologie d'entrainement. Je suis heureux de le croiser à Reims. Je suis en colère quand je vois la situation de mon club, je veux relever ce challenge là. C'est pas un cas personnel. »

Son expérience douloureuse comme coach n°1

« La première fois, j'y suis allé comme un ancien joueur en me disant ça allait le faire. Je n’étais pas prêt. Depuis, je suis diplômé à la fierté de mon père et surtout j'ai travaillé dans des staffs avec Gasset et Puel, ça change tout. Mes proches ont souffert de la première expérience. Mais la situation dépasse l'individu, c'est un grand club qui est en grand danger. Je suis quelqu'un d'authentique, est-ce que c'est au détriment de ma carrière ? Je ne me pose pas la question. »

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

POUR L'AMOUR DES VERTS ! 💚

L'ASSE a octroyé plus de responsabilités à Loïc Perrin, une bonne nouvelle pour la transmission de vertus depuis trop longtemps ignorées !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/2im3XUb78h — But! Saint-Étienne (@ButASSE) December 7, 2021