ASSE : les recrues titularisées dès la première journée ?

Samedi 15h, c'est le coup d'envoi de la nouvelle saison des Verts en Ligue 2 BKT. L'heure d'entamer un nouveau cycle avec le premier match officiel de Laurent Batlles sur le banc de l'ASSE, et peut-être la première apparitions d'un onze avec les recrues estivales. Elles sont au nombre de cinq et mis à part évidemment Dylan Chambost qui souffre toujours de sa double fracture au poignet, toutes, sont susceptibles de démarrer la 1ère rencontre des verts de la saison.

Alors que les expérimentés Briançon et Giraudon sont pressentis comme titulaires dans la défense à trois de Batlles, certainement aux côtés de Nadé, le point d'interrogation vient plutôt de Lobry et Cafaro. Laurent Batlles a fait le point :

"Cafaro a fait une préparation avec le Standard donc ce n’est pas vraiment un souci. Maintenant, c’est le rythme, la connaissance de notre projet, de la façon de jouer donc on va voir, on prendra des décisions. Je prendrai mes décisions par rapport à l’équipe qui va jouer. Pour autant, physiquement, Victor (Lobry) a été très bien aussi même s’il n’a pas fait de préparation (en club, ndlr), il a fait un gros test de VMA donc il n’y a pas de soucis de ce côté-là. De ce qu’on a vu à l’entrainement, ils peuvent presque prétendre à débuter. On verra ce qu’on fera."