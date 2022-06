ASSE : les responsables de la relégation désignés ?

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

L’ASSE va devoir relever la tête après sa saison médiocre en Ligue 1 et sa relégation en seconde division pour la saison prochaine. Une année à oublier pour les Verts. Frédéric Mendy, l’ancien joueur formé dans le Forez, est revenu sur la déroute des Stéphanois et en fait le bilan. « Il a manqué de tout ! On ne peut pas dire que quelque chose a marché quand il y a une descente en fin de saison », analyse-t-il dans une interview donnée à Evect.

« À tous les niveaux cela a été un échec. Rien n’a marché cette année, il faut dire la vérité. C’est l’ensemble qui n’a pas marché. On ne peut pas dire que les dirigeants ou encore les joueurs ont bien fait, au contraire. Si un club descend, c’est que l’ensemble du club n’a pas fonctionné correctement. À l’inverse, quand tu réussis, tu dis que tout a marché. Il faut avoir les "couilles", excusez-moi du terme, de le dire. Après il y en a toujours qui cherchent des excuses, mais elles sont bidon », a poursuivi Frédéric Mendy, qui a avoué être tout de même toujours supporter de l’ASSE.

