ASSE : les sanctions d’Ajaccio - Bordeaux rendent fous les supporters stéphanois

La décision de la Commission de discipline de la LFP pour les incidents d’Ajaccio – Bordeaux a fait tousser du côté de l’ASSE. En effet, certains supporters dénoncent déjà le « deux poids, deux mesures » des décisions des gendarmes de la Ligue, beaucoup plus durs quand il s’agit de traiter un dossier stéphanois.

Hier, le couperet est tombé et, pour la bagarre entre supporters de l’AC Ajaccio et des Girondins de Bordeaux, le club insulaire a écopé d’un retrait d’un point avec sursis (comme les Verts donc), d’un match à huis-clos déjà purgé et de la fermeture d’une autre tribune pendant une rencontre. Alors qu’ils étaient interdits de déplacements sur ce match, les Bordelais ont, de leur côté, seulement écopé de deux matchs de fermeture du parcage visiteurs en déplacement.

Les Bordelais, eux, sont sanctionnés à l’extérieur pas à domicile…

Là où le bat blesse côté ASSE, c’est que là où des faits se déroulant à l’extérieur sont jugés à l’extérieur pour Bordeaux, les Verts ont écopé d’une sanction à domicile pour la bagarre entre Magic Fans et Green Angels ayant eu lieu à Rodez avec la fermeture pour deux rencontres des tribunes basses Paret et Snella. Une décision qui pénalise 16 000 supporters pour l’agissement d’une cinquantaine et pour lequel Saint-Etienne n’a pas cru bon de faire appel pour ne pas aggraver son cas…

À peu près le même degré d'incidence qu'à Rodez mais pas les mêmes sanctions donc il y a bien une volonté anti-ASSE à la commission de discipline de la LFP et nos dirigeants se couchent comme des 🤬🤬🤬🤬 https://t.co/yUIpmenCKG — Bastien (@Bastien4201) September 7, 2023

