ASSE : les sanctions ne passent pas chez les supporters des Verts

Le 20 mai prochain, à l’occasion de la 36e journée de Ligue 1, l’ASSE devra faire sans le Kop Nord. En effet, ce mercredi, à la suite aux incidents du match entre les Verts et le FC Metz (1-3) du 22 avril 2023, la commission de discipline de la LFP a décidé de fermer la tribune Charles-Parret pour la réception Quevilly. Le collectif Socios Verts vient de publier un communiqué.

« Encore une fois, c’est une sanction pour 7 800 personnes pour des incidents concernant une poignée de supporters. Nous condamnons les violences, la violence n’a pas sa place à Geoffroy Guichard, ni dans aucun stade. Cependant, le principe des sanctions collectives imposées par la commission de discipline de la LFP est inacceptable ».

« Le collectif Socios Verts a consulté ses différents conseils et se réserve le droit d’intenter un recours de cette décision qui porte préjudice à ses intérêts et à ceux des supporters de l’AS St Etienne ». Le stade Geoffroy-Guichard possède un système de vidéo-surveillance à la pointe de la technologie. À quoi sert ce système de vidéo-surveillance ? Une question inquiète bon nombre de supporters des verts : Comment notre club est-il défendu lors des commissions de discipline de la LFP ? ».

« Il est temps que les choses changent. Nous sortons d’une saison extrêmement compliquée sur le plan sportif. Les supporters n’ont pas lâché. Ils se sont déplacés en masse aux quatre coins de la France pour supporter notre équipe, avec une moyenne à plus de 20 000 personnes (hors huis clos) à domicile et sans dénombrer le moindre incident majeur. Est-ce que la direction du club défend ses supporteurs avec la même vigueur et le même acharnement que le Peuple Vert ? Mérite-t-il leurs soutiens indéfectibles en toutes circonstances et en tous lieux ? La réponse est simple et claire : NON ! ».

« Nous, supporters de l’AS St Etienne, méritons d’avoir des dirigeants à la hauteur de ses supporters. Nous, supporters de ce club mythique, méritons d’avoir des dirigeants qui luttent contre ces sanctions collectives infondées et inefficaces. Stop aux sanctions collectives », réclame l’association.