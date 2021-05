ASSE : les secrets de l'explosion de Gourna-Douath

Il n'a que 17 ans mais impressionne déjà la Ligue 1, ce qui lui vaut l'intérêt de Chelsea, du RB Leipzig ou encore du Paris Saint-Germain. Lucas Gourna-Douath n'est pas toujours titularisé par Claude Puel à l'ASSE car le manager ne veut pas le voir se brûler les ailes. Mais il a déjà tout ce qu'il faut pour devenir un pilier des Verts (ou d'une autre équipe). Cela parce que ses éducateurs au centre de formation ont fait en sorte qu'il gomme progressivement ses rares défauts.

Il a notamment épuré sa communication

« Tout au long de sa formation, le jeune milieu a constamment été surclassé, peut-on lire dans L'Equipe du jour. Alors la découverte de la L1 n’était pour lui qu’un cap naturel à passer. Sans stress. « Au centre, les coaches Jean-Luc Dogon et Razik (Nedder) ont fait en sorte que je sois prêt. Ils ont développé mon cerveau avant mes qualités techniques. »

« « Lucas faisait beaucoup de différences grâce à ses capacités athlétiques (1,85m, 78kg) et il perdait peu de ballons, glisse-t-on dans son entourage. Il a fait beaucoup de séances vidéo individualisées pour devenir plus joueur, jouer vite, simple, mieux le jeu sans ballon. Et épurer sa communication. » C’est le domaine où Gourna-Douath se singularise : malgré son statut de benjamin, il n’hésite jamais à s’exprimer pour donner des consignes à ses coéquipiers, même à ceux qui ont deux fois son âge. Un vieux briscard qui n’a pas hésité, en janvier, à aller dialoguer avec les ultras, révoltés par la crise de résultats au cœur de l’hiver. »