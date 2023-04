ASSE : les supporters dénoncent une aberration à Paris

C'est nouveau et ça vient de sortir. Sur une idée lumineuse du Préfet de Police de Paris qui, à défaut d'aller souvent au stade ou de mesurer les conséquences de ses actes, a décidé de gêner les supporters de l'ASSE dans l'exercice de leur passion. Comment ? En installant un filet tout autour d'eux, alors que les tribunes voisines n'étaient pas ouvertes au public.

Comme vous pouvez ale voir sur la photo, le filet est imposant. Ce que vous n'aviez peut-être pas vu, c'est ce à quoi ont eu droit les supporters des Verts lors du match remporté par leurs joueurs, 4-2. Des photos relayées par le site de supporters stéphanois, evect.

Pas facile d'être supporter en L1 ou en L2 de nos jours....

Les émotions. On est venus, on n'a rien vu, on a vaincu. #PFCASSE pic.twitter.com/56v2VpBVMR