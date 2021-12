ASSE : les supporters des Verts assènent un coup de grâce à Romeyer

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Comme c'est le cas depuis de plusieurs semaines, les supporters de l'AS Saint-Etienne s'en prennent à leur direction et notamment Roland Romeyer par le biais de banderoles.

Ce jeudi, ce sont les Magic Fans qui ont déployé une banderole à L'Etrat où il était écrit : "Roger Rocher a fait entrer l'ASSE dans une autre galaxie, Roland Romeyer toi t'es juste sur une autre planète !"

Une banderole qui fait référence aux déclarations du coprésident des Verts plus tôt dans le semaine : "S'il y a quelqu'un ici à Saint-Étienne qui a fait plus que moi depuis le départ de Roger Rocher, qu'il vienne me le dire en face et s'explique parce que je ne comprends pas les réactions de quelques abrutis. Quand je vois mes 13 ans de présidence, je suis fier de ce qu'on a fait."