ASSE : les supporters des Verts se justifient d'avoir bravés l'interdiction de déplacement à Lorient

Malgré l'interdiction de déplacement, une centaine de supporters de l'AS Saint-Etienne ont pris place au pied de la tribune située à côté du parcage visiteur du Moustoir pour assister à la déroute vendredi dernier des Verts sur la pelouse de Lorient (6-2), en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Trois jours après, les Magic Fans ont communiqué à ce sujet dans une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux, justifiant leur contre-parcage.

"C'est dans notre droit le plus total que nous avons achetés des places"

"Pour ce déplacement à Lorient, c'est dans notre droit le plus total et alors qu'aucune mesure ne nous l'interdit, que nous avons achetés des places non loin du secteur visiteur pour ce match classé "à hauts risques". Car en effet, à moins de 48h du match, un énième arrêté préfectoral est pris à notre encontre, alors qu'aucun incident n'a jamais été à déplorer pour un Lorient - Sainté. Le recours déposé en justice est immédiatement rejeté : encore une fois nous voilà catalogués comme des criminels et fliqués comme des terroristes. Mais peu importe, nous comptons simplement pousser les Verts dans la course au maintien", peut-on lire sur le communiqué vidéo des Ultras du Kop Nord.

La France a bel et bien un problème avec ses supporters, mais veut-elle réellement le résoudre ? pic.twitter.com/tL8Wttb3lf — Magic Fans 1991 (@MF91Officiel) April 11, 2022

