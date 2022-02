ASSE : les supporters des Verts transcendent une recrue hivernale

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Arrivé cet hiver à l'AS Saint-Etienne en provenance d'Angers sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison, Sada Thioub s'est présenté ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la réception du RC Strasbourg, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1.

"Ça nous aide à nous transcender"

L'ailier droit sénégalais s'est montré élogieux envers les supporters stéphanois. "Ça fait énormément plaisir de jouer dans le Chaudron. Contre Montpellier j’ai vécu une très belle journée. Le public nous a vraiment poussé pour aller chercher les 3 points, même si au début on a encaissé ce but, mais on y a toujours cru, on n’a pas lâché et avec le public, le 12ème homme, il nous a poussé. Ça nous aide à nous transcender et à repousser nos limites et aller chercher cette victoire-là contre Montpellier."

💚 "Comme on dit, c'est le douzième homme."



Sada Thioub rend hommage au 𝗣𝗲𝘂𝗽𝗹𝗲 𝗩𝗲𝗿𝘁 📢 avant #ASSERCSA 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 18, 2022