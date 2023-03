ASSE : les supporters des Verts vont encore faire tomber un record

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Plusieurs jours que l'information revient. Avec cette même question : le HAC, qui domine le classement de L2 depuis des semaines, va-t-il profiter de la venue de l'ASSE, samedi prochain à 15 heures, pour battre son record d'affluence de la saison ? Fort probable.

Déjà une certitude, en tout cas, c'est le fait que le match contre Bordeaux, qui avait attiré plus de 23 000 personne au stade Océane, ne constituera plus le record de la saison. Comme le signale en effet le quotidien régional Paris-Normandie, il ne reste plus que 1500 places à vendre, alors que la capacité totale du stade est de 25 000.

Les supporters des Verts vont contribuer à battre le record puisqu'ils sont pas moins de 900 à être attendus dans l'enceinte havraise.