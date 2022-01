ASSE : les Tops-Flops du mois de décembre

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Les TOPS

Puel enfin viré

Il aura fallu une nouvelle gifle, contre Rennes (0-5), pour que l'ASSE se décide enfin à mettre un terme au contrat de Claude Puel. Plus gros salaire de l'histoire du club pour un coach, le Castrais présente le pire bilan en termes de résultats. Son passage aura été catastrophique. Il laisse l'équipe à la dernière place du classement. Et amène Jacky Bonnevay, son fidèle adjoint, dans ses valises. Loin du Forez.

Dupraz ramène un peu de sourires

Des sourires à L'Etrat, ça faisait longtemps ! Les Verts faisaient grise mine avec Claude Puel, mais Pascal Dupraz, son remplaçant, est arrivé un jour ensoleillé et son discours, plein d'humilité, d'empathie et de détermination, a séduit. Un bon point, déjà.

Un vrai rôle pour Perrin

L'ASSE a confié son opération maintien à Pascal Dupraz mais aussi à Loïc Perrin, dans un rôle de coordinateur sportif. Un vrai rôle pour l'ancien capitaine des Verts, qui est intervenu dans le choix de Dupraz et qui sera aussi force de décisions sur le Mercato. Qui s'en plaindra ?

La qualification en Coupe de France

Pour le baptême de Pascal Dupraz, un match piège attendait les Verts à Lyon-Duchère, en Coupe de France. Mais Wahbi Khazri et les siens l'ont bien négocié avec une qualification, grâce à un but d'Arnaud Nordin. Les Verts défieront les amateurs de Jura Sud en 16es de finale, le week-end du 2 et 3 janvier. 13e de son groupe de N2, Jura Sud a écarté les Réunionnais de Saint-Denis (5-2) en 32es de finale.

Nadé

19e défense de L1, l'ASSE est en grande difficulté dans ce secteur de jeu (comme dans tous), mais Mickaël Nadé continue de tirer son épingle du jeu. Dans la foulée de son début de saison encourageant, l'ancien pensionnaire du centre de formation a confirmé en terminant l'année sur une bonne note. Le voilà désormais bien installé.

LES FLOPS

La déroute contre Rennes

Emmené par un super Martin Terrier, auteur d'un triplé, le Stade Rennais a fait exploser l'ASSE à Geoffroy-Guichard. 5-0, une « manita » dont Claude Puel, mis à pied dans la foulée, ne s'est pas relevé. Une gifle qui a enfoncé encore un peu plus les Verts au classement. Et dans la crise.

L'intérim raté de Sablé à Reims

C'est à Julien Sablé qu'avait été confié le déplacement à Reims, après la mise à pied de Claude Puel. Avec une défaite à la clé (0-2), et une prestation triste à en pleurer. Pas de choc psychologique, un encéphalogramme plat... et un second intérim tué dans l'oeuf pour « Juju »...

En rade à Brest

Avec les deux défaites contre Rennes et Reims, l'ASSE avait débuté son mois de décembre par un revers à Brest (0-1). Un penalty litigieux suite à une mauvaise relance de Stefan Bajic et à une main de Lucas Gourna, chargé par Lucien Agoumé, a scellé l'issue d'une rencontre où les Verts ont eu le ballon sans réussir à inquiéter le portier breton, jusqu'à ce que Yanis Lhéry et Mahdi Camara ne trouvent deux fois la barre coup sur coup, dans le temps additionnel. Une purge de plus. L'avant-dernière de l'ère Puel...

Et une dernière défaite pour finir, contre Nantes

L'année 2021 s'est finie par une ultime défaite contre Nantes (0-1), pour la première de Dupraz à Geoffroy-Guichard. Un éclair de Kolo Muani a suffi aux Canaris. Les Verts ont inquiété Lafont en deuxième mi-temps. En vain. Et vogue la galère...

Green out jusqu'en février

Victime d'une entorse et d'une fracture à un coude lors du déplacement à Reims (0-2), Étienne Green sera absent pendant six semaines, a annoncé le club vendredi dernier. On ne devrait donc pas revoir le natif de Colchester avant février.

Maçon n'y arrive toujours pas

Plus d'un an après son opération des ligaments croisés, Yvann Maçon tarde encore à retrouver ses sensations. Catastrophique au marquage de Martin Terrier lors de la déroute contre Rennes, le Guadeloupéen, remplaçant à Reims et en difficulté face aux amateurs de Lyon-Duchère, a fini l'année péniblement.

L'élimination des U19 en Gambardella

Tenants du titre suite à l'annulation de la compétition l'an dernier, les U19 stéphanois ont dit adieu à la Coupe Gambardella dès leur entrée en lice, battus à L'Etrat par l'OL (1-2). Une élimination dont les protégés de Jean-Luc Dogon ont eu du mal à se remettre puisqu'ils ont terminé l'année par une défaite en championnat, surpris par Istres (0-1).