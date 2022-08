ASSE : les ultras privés de Chaudron au-delà du 1er octobre ?

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : Pourquoi faut-il installer Green sur la durée ?

C'est un gros coup dur pour les ultras stéphanois qu'a porté En Vert et Contre Tous ce soir. En effet, le site a épluché le règlement de la commission de discipline et s'était rendu compte que les sanctions prononcées par cette dernière ne se chevauchaient pas. L'une succès à l'autre. Ce qui veut dire que le virage sud du Chaudron restera fermé jusqu'au 12 novembre alors que le reste du stade pourra accueillir des spectateurs dès le 1er octobre.

La raison ? Mi-avril, les Green Angels avaient célébré leurs 30 ans en craquant de nombreux fumigènes et en allumant un feu d'artifice en plein matches. Ils avaient écopé de trois matches de fermeture de leur virage avec sursis (plus un ferme). Donc, les débordements survenus contre Auxerre ont fait sauter ce sursis. Ainsi, après les quatre matches de huis clos total, qui prendront fin le 1er octobre pour le derby contre Grenoble, la tribune Snella devra rester fermée pendant trois parties, soit jusqu'au 12 novembre. Et juste après, il y aura la trêve due à la Coupe du monde ! Bref, les Green Angels ne sont pas prêts d'enchaîner deux rencontres dans leur antre !