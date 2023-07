ASSE : les ultras rendent hommage à Bereta, Batlles encaisse une mauvaise nouvelle

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'est le premier hommage rendu à Georges Bereta, et sans doute pas le dernier. Ce soir, les Magic Fans ont accroché une banderole aux grilles de Geoffroy-Guichard pour saluer la mémoire de l'ancien ailier, décédé hier à l'âge de 77 ans de la maladie de Charcot. On pouvait lire dessus : "De Montreynaud à Geoffroy, vous resterez une légende pour les Stéphanois. RIP M. Bereta". Né à Saint-Etienne, Bereta y a joué pendant 8 ans, remportant 6 titres de champion et 3 Coupes de France, participant grandement aux plus belles heures d'un club qui s'était attiré le soutien de la France entière.

Nkounkou pas disponible pour la 1ère journée de L2

Au rayon des mauvaises nouvelles, il se confirme que Laurent Batlles ne pourra pas compter sur les services de Niels Nkounkou lors de la 1ère journée de championnat de L2, contre Grenoble. Le piston gauche a disputé l'Euro Espoirs avec les Bleuets et vient seulement de partir en vacances. Il ne reviendra dans le Forez que le 26 juillet, soit dix jours avant la réception du GF38. Trop court. Et pas sûr, en plus, qu'il soit encore stéphanois dans un mois, lui qui espère jouer un étage plus haut !

