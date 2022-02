ASSE : les Ultras n'auront pas le droit à l'erreur face à Montpellier

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

C'est peu dire que le match entre Saint-Etienne et Montpellier est à risques en tribunes. Les ultras des deux camps ne s'apprécient pas beaucoup, c'est un fait, mais c'est surtout la situation des Verts qui met leurs propres supporters en pétard. Entre une vente qui n'avance pas, des présidents absents et une situation sportive calamiteuse (dernière place en L1, humiliation en Coupe face à une N2...), la possibilité qu'il y ait de nouveaux débordements est grande. Mais ce serait très mal venu...

Maracineanu ne tolère pas les chants insultants

En effet, la ministre déléguée chargée des sports, Roxana Maracineanu, sera dans les tribunes de Geoffroy-Guichard pour le match contre le MHSC, qui débutera à 17h. Elle a même prévenu de tenir une conférence de presse à la mi-temps. Alors, si des débordements comme ceux survenus contre Angers (2-2) le 22 octobre avec jets de fumigènes sur le terrain devaient se répéter, ça pourrait mettre l'ASSE dans une situation inextricable.

Car on se souvient qu'en 2019, Maracineanu s'était étonnée d'un chant insultant des supporters du PSG à l'encontre de l'OM. Elle avait demandé des sanctions puis, voyant que celles-ci ne venaient pas, un changement des mœurs chez les fans de foot (qui n'est pas venu non plus). La contestation des ultras stéphanois, qui ne manquera pas de se produire, six jours après l'humiliation face à Bergerac (0-1) en Coupe, devra se faire sans démonstration de force...