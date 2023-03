ASSE : les vandales lyonnais de Geoffroy-Guichard arrêtés !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La consternation. Hier, on a appris que des fans de l'OL s’étaient invités à Saint-Etienne dans la nuit et qu'ils avaient dégradé la devanture du stade Geoffroy-Guichard, ainsi que la billetterie et l'entrée du Musée des Verts.

« Saint-Etienne merda », « Fuck ASSE », « ASAB » (All Stephanois are Bastads)... soit autant de messages ignobles à l’endroit des Stéphanois. Malheureusement pour eux, les « artistes » en question ont déjà été appréhendés par les forces de l’ordre.

Selon EVECT, les auteurs des tags ont été arrêtés. La ville et Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole ont même porté plainte contre ces énergumènes, qui devront désormais répondre de leurs actes devant le tribunal de justice.