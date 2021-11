ASSE : les véritables intentions de Lomakin avec les Verts dévoilées

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

La piste Sergei Lomakin n’est pas un écran de fumée au sujet du rachat de l’ASSE. Comme But! l’a déjà confirmé hier, celle-ci est bel et bien réelle. Désormais principal favori au rachat de l'ASSE, Total Sport investments, société aux capitaux russes basée à Londres, s’appuie en effet sur les fonds de l’homme d’affaires.

986ème homme le plus riche du monde selon le classement Forbes, Lomakin est notamment propriétaire de la chaîne de supermarchés Fix Price qui possède plus de 4000 magasins en Europe de l’Est et de Baltic sport group qui vise à développer les infrastructures football en Lettonie. La société de Lomakin est cotée 8 milliards de dollars. Dimanche, Lomakin a ainsi rencontré les membres de KPMG qui avaient eux aussi fait le déplacement. Un rendez-vous qui a duré quatre heures. Une offre a même été formulée, de sources proches du dossier. Un dossier qui pourrait bien s'accélérer avec des intentions plus précises. D’après L’Équipe, TSI veut se doter d’une tête de pont afin de constituer un réseau, comme City Football Group et Red Bull. Reste à savoir si la société a les moyens de racheter l’ASSE...

« Bien que résidant à Moscou, Lomakin est aussi président du Paphos FC, club chypriote dont Roman Dubov est propriétaire. Les rôles pourraient s’inverser, laisse entendre le quotidien sportif. La surface financière requise pour racheter les Verts étant plus conséquente, Lomakin pourrait en devenir le futur actionnaire majoritaire, appuyé par Dubov. Le patron de TSI avait déjà procédé à pareil montage pour racheter Portsmouth, le 1er juin 2011. Peu après, Vladimir Antonov, alors son associé, a fui le Royaume-Uni, qui allait l’extrader vers la Lituanie, où il a été condamné à six ans de prison pour détournement de fonds. Ce n’est pas le cas de Lomakin. »

