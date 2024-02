ASSE : les Verts actuels renouent avec un glorieux passé

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

C'est du côté de l'attaque, indéniablement, que l'ASSE a récemment montré l'exemple. Avec deux cartons face à Troyes, 5-0, puis sur le terrain d'Angers, 3-0. Revenus dans le Top 5 de la L2, les Verts, qui accueillent Annecy samedi, peuvent donc toujours espérer un retour dans l'élite la saison prochaine.

Larsonneur sur les traces de Ruffier

Reste que le maillon fort de l'équipe actuelle demeure la Défense. Et que les joueurs de Batlles, puis de Dall'Oglio, occupent à ce jour la première place au classement des meilleures défenses de Ligue 2. Comme le précise le site officiel du championnat, l'ASSE a encaissé depuis le début de la saison 22 buts. Sous l'ère Christophe Galtier, alors que le club était en Ligue 1 et disputait la Coupe d'Europe, l'ASSE en avait encaissé 19 en 2012-2013, 2014-2015 et 2016-2017. Et à titre de comparaison, la dernière fois que les Verts sont remontés de L2 à L1, c'était en 2003-2004 et les Verts avaient également encaissé 22 buts.

Par ailleurs, Larosnneur et ses défenseurs ont déjà obtenu cette saison 12 clean sheets en 25 matches. Ce qu'avaient aussi réalisé Ruffier et ses partenaires en 2013-2014. La saison suivante, la Ruff en avait déjà comptabilisé 13. Preuve que les Verts actuels marchent parfois sur les traces de leurs brillants aînés.

