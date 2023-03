ASSE : les Verts confrontés à un Mbappé bis au Havre ?

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

L’ASSE saura si elle a vraiment progressé entre la phase aller et retour, demain, au Havre (15h). Lors de la première manche, les Verts avaient éclaté à Geoffroy-Guichard (0-7), après avoir notamment terminé la rencontre à 8.

Au stade Océane, Laurent Batlles ne veut pas parler de revanche mais saura sans doute piquer ses joueurs avec ce résultat historique. En attendant, qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, les Verts seront sans doute confrontés à un certain Amir Richardson (21 ans).

Prêté par le Stade de Reims, l’attaquant américain est un géant qui sait combiner grandeur et mobilité. Sur les six premiers mois de la saison, le joueur du HAC fait partie du Top 10 des joueurs les plus rapides en Ligue 2. Selon Foot Normand, il a été flashé à 35,28 km/h ! Seul un autre milieu de terrain fait mieux : le Bordelais Fransergio. Les joueurs de l’ASSE sont prévenus.