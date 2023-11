ASSE : les Verts opposés à un mini RC Lens ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Avec pas moins de onze joueurs à l’infirmerie, Laurent Batlles n’a pas d’autre choix que de tenter des paris aujourd’hui face à Bourg-Péronnas (13h45). D’autant plus que Jordan Gonzalez est déjà réputé pour être un fin tacticien malgré son jeune âge (33 ans).

Gonzalez apprécie Tudor et Haise

« J’ai bien aimé plusieurs équipes dans différents styles : l’Atlético de Madrid de Diego Simeone sur son aspect défensif, le Shakhtar de De Zerbi, le Bilbao de Bielsa, le Betis de Pellegrini, l’Ajax avec Ten Hag, le Dortmund sous Klopp, les travaux de Guardiola, Arteta, a-t-il analysé pour Foot Mercato. La saison dernière, j’aimais beaucoup l’OM de Tudor et le Lens de Haise. Je regarde un peu et après je pioche et oriente mes idées à ma manière. » Les Verts sont prévenus.

