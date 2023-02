ASSE : les Verts craignent le pire pour la blessure de Gaëtan Charbonnier !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

La solide victoire de l’ASSE devant le Dijon FCO (2-0) a connu deux bémols hier dans le chaudron. Au cours de cette rencontre, Laurent Batlles a vu deux de ces joueurs quitter le terrain prématurément : Aïmen Moueffek et Gaêtan Charbonnier. Le premier nommé est touché à l’ischio tandis que l’attaquant souffre au niveau d’un genou.

« Il se pose énormément de questions, il a été rassuré par le docteur, il lui a dit qu’il fallait attendre les examens pour se situer définitivement, a déjà rassuré le coach de l’ASSE sur Charbonnier. Ces blessures rapides ont un peu déstabilisé l’équipe mais ils sont vite revenus dans leur match. On attendra les résultats des examens. En attendant, on va savourer, prendre un peu de repos et se mettre en ordre de marche pour continuer cette série à Nîmes. »

Selon L’Équipe, l’ASSE devrait en savoir plus ur les blessures de Moueffek et de Charbonnier dès ce lundi. Le pire serait déjà craint. « En attente des examens complémentaires, ça redoute une sérieuse blessure (le croisé ou le ménisque) tout en espérant que ça soit bien évidemment moins grave », a glissé Mohamed Toubache-Ter sur Twitter dans la nuit.