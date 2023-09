ASSE : les Verts de Batlles finalement bien partis pour la montée ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'est fou comme une simple victoire peut radicalement changer les analyses ! Avant le déplacement d'hier à Caen, l'AS Saint-Etienne réalisait un début de saison décevant, loin de son objectif de remontée. La crise couvait. Selon L'Equipe, les joueurs étaient tout proches de lâcher Laurent Batlles, dont ils n'apprécient pas la méthode. En outre, trois d'entre eux (Larsonneur, Briançon et Cafaro) ont été surpris en train de boire un coup durant la semaine, le gardien se voyant même retirer le permis en raison d'un taux d'alcoolémie trop élevé.

Le même temps de passage qu'en 1998-99

Et puis, les Verts se sont imposés chez le leader caennais (2-1) au terme de leur performance la plus aboutie de la saison. Désormais nantis de 8 points en 6 journées, ils sont dans les temps de passage des deux dernières remontées de l'ASSE. Le site Poteaux Carrés rappelle qu'en 1998-99, ils comptaient également 8 unités après 6 matches (1 victoire, 4 nuls) et qu'en 2003-04, c'était 9, soit une de plus (3 victoires, 3 défaites). Plutôt encourageant, finalement ! Qui l'aurait cru au coup d'envoi du match à d'Ornano ?

Le calendrier de l'ASSE lors de la saison 2023-24

