ASSE : les Verts donnent une petite leçon aux Girondins

Non, l'ASSE ne sera pas en Ligue 1 la saison prochaine. En cause, un mercato estival raté et l'incapacité de ses dirigeants à remettre le club dans le sens de la marche depuis plusieurs années. Reste toutefois une autre évidence : les Verts bénéficient d'un soutien populaire exceptionnel. Le tableau, ci-dessous, permet une fois encore de le vérifier puisque les joueurs de Batlles ont pu compter sur près de 21 000 spectateurs de moyenne dans leur chaudron de Geoffroy-Guichard.

Un petit peu moins de ferveur à Bordeaux, alors que les Girondins, eux, peuvent plus que jamais espérer remonter cette saison. Ils sont à la lutte avec le FC Metz.