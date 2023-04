ASSE : les Verts donnent une petite leçon d’avenir au Stade Rennais et à toute la Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le CIES (Centre International d’Etudes du Sport), a dévoilé sa nouvelle lettre hebdomadaire mercredi, dans laquelle sont dévelopés les rapports statistiques des jeunes joueurs évoluant en Europe. Au total, deux statistiques sont relevées : celle du pourcentage de minutes jouées par des joueurs de moins de vingt ans lors des cinq dernières années, et ce uniquement en championnat, ainsi que le nombre de joueur concernés par club.

Saint-Etienne et Rennes en bons élèves

Et si les équipes scandinaves et de l’Europe de l’Est ne craignent aucune concurrence des clubs du top 5, on peut tout de même relever quelques bons élèves en France. Saint-Etienne fait vraiment bonne figure en étant la première équipe des cinq grands championnats, au nombre de joueurs utilisés sur la période (28). En termes de pourcentage de minutes jouées, là aussi les Stéphanois sont bien classés, avec 9% de minutes jouées. En France, seul Rennes fait mieux avec 9,4%.