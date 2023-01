ASSE : les Verts et Charbonnier ont laissé un souvenir impérissable à Brison

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Quand on dit que l'ASSE marque les joueurs au fer rouge, ce n'est pas un euphémisme. Jonathan Brison, qui a joué quatre saisons chez les Verts, de 2012 à 2016, l'a démontré hier sur France Bleu avec une déclaration d'amour au club mais aussi à sa région : "En jouant à l'AS Saint-Étienne, on est toujours lié à ce club. J'y ai vécu des années fabuleuses à tous les niveaux, que ce soit dans le club mais également dans la vie de tous les jours. C'est une superbe région, j'en fait la promotion tout autour de moi et ce n'est pas toujours facile, parce qu'on n'en a pas l'image la plus glamour. Mais ça aura honnêtement marqué ma carrière de footballeur et marqué ma vie."

L'ancien latéral gauche a également fait l'éloge du nouvel attaquant des Verts Gaëtan Charbonnier : "J'aurai tellement aimé finir à Saint-Étienne mais à l'époque, je n'avais plus le niveau pour jouer en Ligue 1 lorsque je suis parti à Niort. C'est un peu dur pour l'AS Saint-Étienne en ce moment. Lors de la rééducation de ma cheville, je me suis retrouvé avec Gaëtan Charbonnier à Clairefontaine lorsqu'il était à Reims. Je trouve que c'est une super recrue, parce que c'est quelqu'un qui a une mentalité extraordinaire, c'est un gagnant, quelqu'un qui va apporter un vrai plus. C'est une très bonne pioche et j'espère qu'il aidera à sortir le club de cette mauvaise position au classement".