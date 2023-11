ASSE : les Verts gardent bien un œil sur leur crack au Mondial U17

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Joker de l’équipe de France U17 lors du premier match du Mondial de sa catégorie dimanche à Djakarta (Indonésie) face au Burkina Faso, Mathis Amougou (17 ans) est très suivi dans sa compétition mondiale du côté de l’ASSE.

« J’ai trouvé qu’il avait changé le match et le visage de son équipe »

Sur le site EVECT, l’entraîneur de la réserve Razik Nedder a reconnu qu’il n’avait pas manqué une miette de l’entrée de son poulain, passeur décisif pour le premier succès des Bleuets (3-0). « J’ai trouvé qu’il avait fait une bonne entrée et une bonne seconde mi-temps. Il y a eu deux, trois pertes de balle, quand je l’aurais au téléphone on en discutera ensemble », a rigolé l’éducateur.

« Il a fait une belle prestation, j’ai trouvé qu’il avait changé le match et le visage de son équipe. On est content pour lui, on espère qu’il va pouvoir enchainer désormais, il manquait un peu de rythme encore, je pense que c’est pour ça qu’il n’a joué qu’une mi-temps. Les conditions ont l’air compliqué en Indonésie avec cette chaleur et cette humidité mais je l’ai trouvé en jambes sur 45 minutes, maintenant à lui d’aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde, c’est tout le mal qu’on lui souhaite ici à l’ASSE ».

Deuxième sortie prévue pour Mathis Amougou ? Ce mercredi (13 heures) face à la Corée du Sud. Cette fois-ci, il devrait être titulaire d’entrée de jeu. Pour rappel, les Verts ont eu la bonne idée de prolonger leur pépite avant que celle-ci ne s’envole jusqu’en Indonésie. Il est désormais lié au club jusqu’en juin 2026.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨 BUT SAINTÉ FAIT SON RETOUR ET AU FORMAT MENSUEL !



MAG NUMÉRO #2



🔥 Larsonneur Monsieur Plus 🔥



🏟️ Supporters : Sainté aime-t-elle toujours l’ASSE ?

👴 Ancien : Merchadier

🧤Le gardien des Verts étincelant



Abonnez-vous juste ici ➡️ https://t.co/GbqecuP3Hc pic.twitter.com/b34sbn66du — But! Saint-Étienne (@ButASSE) October 29, 2023

Podcast Men's Up Life