ASSE : les Verts n’ont pas été totalement ridicules à Bergerac

Malgré l’immense déception de se faire éliminer en huitièmes de finale de la coupe de France, l'ASSE a fait preuve de grande classe après la rencontre face au club de Bergerac.

Sur son compte Twitter, le président du club de National 2 a en effet remercié l’ASSE d’avoir laissé l’intégralité de la recette du match a son club. Il a aussi témoigné sa solidarité aux Verts espérant leur maintien dans l’élite, le club étant actuellement lanterne rouge de Ligue 1 avec 15 points en 22 journées. Et. n'a pas oublié, non plus, les Girondins de Bordeaux dans la périlleuse opération maintien.

Merci à @ASSEofficiel pour avoir eu l’élégance de laisser la recette du match de @coupedefrance au @BPFC24 👍👏🏻! Et de tout cœur avec vous dans l’opération maintien avec @girondins ! — FAUVEL / BPFC (@CFBPFC) January 31, 2022