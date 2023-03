ASSE : les Verts ont battu un record plein de promesses face à Amiens

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE ne perd plus. Hier, devant le SC Amiens à domicile (1-1), les hommes de Laurent Batlles ont enchaîné un sixième match d’affilée sans connaître le goût de la défaite.

« Je suis un peu déçu, a déclaré le coach de l’ASSE. À partir du moment où on ne termine pas nos actions... Mais dans l’ensemble, on avance malgré tout dans ce championnat et on prend un point important. Il faut tirer le positif de ce résultat. »

L’autre côté positif de ce résultat vient de la connexion retrouvée entre l’ASSE et ses supporters. Hier, le club forézien a ainsi a réalisé (de justesse) sa meilleure affluence de la saison avec 23 072 spectateurs massés dans les gradins de Geoffroy-Guichard.