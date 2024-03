ASSE : les Verts ont ciblé la première faille du Paris FC

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

L’ASSE visera la passe de quatre à Charléty. Samedi, les Verts tenteront de remporter leur quatrième victoire d’affilée face au Paris FC (15h), une équipe qui doute actuellement dans le domaine offensif.

Le PFC trop tendre offensivement ?

« On ne concrétise pas comme souvent ces derniers temps. Il va falloir faire plus, on a un gros match qui nous attend la semaine prochaine, a souligné le coach Stéphane Gili après le récent match nul contre QRM (0-0). Ce n'est pas suffisant. On stagne depuis le début d'année 2024. On n'est pas assez consistant dans le jeu. Il faut un peu plus offensivement. Il falloir vite se ressaisir. Sur l'effectif, il nous manque pas mal de joueurs, surtout offensivement. Il nous manque des joueurs majeurs, notre meilleur buteur notamment. » Gili fait référence à Pierre Yves Hamel, auteur de 8 buts et attendu cette semaine à l’entraînement collectif.

Podcast Men's Up Life