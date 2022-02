ASSE : les Verts ont donné une petite leçon à l’OL et au PSG

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

L’ASSE s’est imposée à l'énergie contre Montpellier (3-1) samedi lors de la 23ème journée de Ligue 1. Une victoire acquise dans les dernières minutes de la rencontre. Grâce à cette victoire, les Verts respirent au classement et font mieux que l’OL et le PSG.

En effet, l’ASSE est l’équipe qui a gagné le plus de points après avoir été menés au score avec dix points pris contre 9 pour le PSG et 8 pour l’OL.

Les Verts possèdent aussi le pourcentage de buts inscrits après la 75ème minute d’un match (41%). De quoi bien préparer le périlleux déplacement à Clermont dimanche pour le compte de la 24e journée de Ligue 1 (15h).

Pour résumer

