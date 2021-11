ASSE : les Verts ont emprunté au PSG leur arme favorite

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Menée 2-0 jusqu'à la 78e minute, l'AS Saint-Etienne a renversé Clermont (3-2) avec deux buts inscrits dans le temps additionnel pour décrocher sa première victoire de la saison en Ligue 1.

Comme révélé par Ouest-France, l'ASSE est désormais l'équipe du championnat qui a marqué le plus de buts dans le temps additionnel cette saison (4) : Wahbi Khazri face à l'Olympique Lyonnais (1-1), Mickaël Nadé contre le SCO d'Angers (2-2) et Jean-Philippe Krasso et Saïdou Sow face à Clermont (3-2). Une arme qui fait habituellement la force du Paris Saint-Germain.

🎬 Le 𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭 d'#ASSECF63 avec Loïc Perrin aux commentaires est une formidable raison d'être heureux. 🥰



