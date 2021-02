ASSE : les Verts ont encore un gros souci à régler pour assurer leur maintien

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

L'ASSE a gagné une place au classement malgré son décevant match nul face à Reims (1-1). 14e de L1, elle reste sur 5 matches sans défaite depuis le derby contre Lyon (0-5), avec seulement 2 buts encaissés lors des cinq dernières journées. Une solidité retrouvée qui contraste avec ses soucis offensifs.

Bouanga maladroit, Modeste pas dans le coup

Des soucis qui ont encore sauté aux yeux contre Reims. Si Charles Abi a inscrit son 3e but de l'année en sortant du banc, le trop composé par Khazri, Modeste et Bouanga a fortement déçu. Khazri, touché à une cuisse, n'a pas confirmé son très bon match à Rennes (2-0). Modeste, lui, est apparu très loin de son meilleur niveau, trop statique, trop lent et emprunté. Quant à Bouanga, il a raté un but tout fait, dans le temps additionnel. Jessy Moulin a d'ailleurs regretté les occasions ratées... « Il faut mettre plus de conviction, a-t-il commenté. C’est frustrant quand on regarde les occasions que l’on se procure dans les trois dernières minutes. Ce sont des buts qu’il faut mettre pour gagner des points et avancer vers notre objectif. » A méditer avant d'aller à Lorient, dimanche. Un rendez-vous très important.