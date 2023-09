ASSE : les Verts ont envoyé un message fort à Caen

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Dans le flou après son début de saison manqué, l'ASSE s'est rendue à Caen avec très peu de certitudes. Elle en est revenue avec trois points (2-1) et le plein de confiance. En s'imposant chez le leader de la L2 avec la manière, la formation de Laurent Batlles a frappé un grand coup. C'est l'avis d'Ibrahim Sissoko, entré en jeu à la 68e à D'Ornano et qui a inscrit le but du 2-0 à la 88e.

"C'est un bon message (envoyé)" pour Sissoko

"Oui, c'est un bon message, c'était un bon challenge, surtout dans un très beau stade avec une grosse ambiance et dans la position de leaders qu'ils étaient. C'est une grosse victoire, qui nous ramène des points mais il y en a beaucoup d'autres à aller chercher." Et dès ce week-end à Concarneau. Un succès en Bretagne pourrait offrir une place dans le Top 5 aux Verts. Qui l'eut cru après les deux défaites inaugurales ?

