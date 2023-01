ASSE : les Verts ont fait baver une figure du FC Nantes

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Michel Der Zakarian est libre comme l’air. Présent dans la liste des techniciens débarqués prématurément cette saison en Ligue 1, l’ancien coach du Stade Brestois profite de son temps libre pour évoquer ses souvenirs de joueur du FC Nantes. L’ancien défenseur central a ainsi été particulièrement touché par ses confrontations avec l’ASSE, un adversaire toujours très difficile à manœuvrer... surtout dans son antre mythique de Geoffroy-Guichard.

Podcast Men's Up Life

Platini a fait souffrir Der Zakarian

« L’adversaire qui m'a donné le plus de fil à retordre ? Quand j’ai démarré, c’était la période de la rivalité avec Saint-Etienne, a-t-il rappelé dans Ouest France. Généralement, quand les Verts venaient à Nantes, ils prenaient une raclée et nous, on avait du mal à gagner là-bas. Mon premier match, on l’avait perdu 1-0 à Geoffroy-Guichard, en 1981. J’étais au marquage de Michel Platini qui avait joué avant-centre. Il décrochait, était plus fuyant sur ce match-là, il fallait le suivre. On ne faisait pas de marquage individuel, mais pas loin. »

🚨ALERTE BUTASSE !🚨

ET CE N'EST PAS FINI !

📌 Vente : Caiazzo et Romeyer toujours là en 2023

🗞 Retrouvez-nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/GswlrHdVSY — But! Saint-Étienne (@ButASSE) January 10, 2023

Pour résumer Libre depuis son départ du Stade Brestois à la fin de l’année civile et après une première partie de saison compliquée, Michel Der Zakarian en a profité pour se remémorer quelques souvenirs du passé parfois douloureux...

Bastien Aubert

Rédacteur