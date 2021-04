ASSE : Caiazzo et Romeyer ont fait un choix fort pour la vente du club

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face à Nîmes

Le 13 avril dernier, les deux actionnaires de l'AS Saint-Étienne, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, qui sont à la tête du club stéphanois depuis 2004 et 2006 respectivement, ont annoncé leur intention de vendre l'ASSE.

L'ASSE missionne un cabinet d'audit anglo-néerlandais

Stade Geoffroy-Guichard Credit Photo - Icon Sport

Pour accompagner le processus de vente, le club du Forez aurait choisi un cabinet d'audit et non une banque d'affaires comme annoncé dans un premier temps. Selon les informations de nos confrères du Progrès, il s'agirait du cabinet d'audit et de conseil anglo-néerlandais KPMG, connu pour avoir accompagné GAPC au moment du rachat des Girondins de Bordeaux avec le soutien de King Street, qui on le rappelle, s'est retiré ce jeudi du club girondin.