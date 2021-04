ASSE : les Verts ont fêté une immense première contre les Girondins

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face à Nîmes

On l'attendait, l'ASSE l'a enfin fait. Dimanche dernier, en s'imposant 4-1 à la maison face aux Girondins de Bordeaux, les Verts ont enfin enchaîné après un résultat convaincant à l'extérieur. Désormais à neuf points du 18e et à onze du premier relégable, les hommes de Claude Puel n'ont plus besoin que d'une victoire pour assurer définitivement le maintien.

Ce qui est aussi très intéressant dans la victoire de Saint-Etienne face à Bordeaux, c'est qu'on a également vu des Stéphanois à réaction. Menés sur un penalty litigieux, les coéquipiers de Mathieu Debuchy ont su revenir dans le match pour finalement s'imposer.

Comme le rapporte Opta, il ne s'agit que de la première fois de la saison que les Verts s'imposent en Ligue 1 cette saison après avoir concédés l'ouverture du score. Ce scénario s'était déjà produit 14 fois et il avait donné lieu à 11 défaites et 3 nuls.