ASSE : les Verts ont reçu un soutien massif avant le choc face au FC Nantes

Même si les ultras stéphanois ont clairement lâché les joueurs et dirigeants de l'ASSE, comme on peut le comprendre à travers les banderoles qu'ils accrochent chaque jour à l'Etrat, le personnel du club semble pour sa part faire bloc derrière le groupe de Pascal Dupraz. En effet, Romain Hamouma a révélé en conférence de presse que les salariés avaient apporté leur soutien aux joueurs à la fin d'un entraînement.

"Les salariés sont venus sur le terrain aujourd’hui pour nous montrer leur soutien, a révélé l'ailier. Ils sont dépendants de nous, il faut avoir envie de sauver ce club pour sauver les salariés. C’est important aussi pour la ville, pour les supporters. Il y a de la fierté, même pour nous, la fierté de la famille, de tes enfants, quand tu te lèves le matin et que tes enfants sont tristes, c’est pas fou".

Une initiative des salariés que Pascal Dupraz a appréciée : "Je peux dire que cela a un impact, de voir les employés du club nous signifier leurs croyances, notamment en un dernier rebond en championnat. Cela me donne encore plus de force et d’envie". En espérant que cela ait un impact positif à la Beaujoire samedi soir...

Une rencontre à l'initiative des salariés a eu lieu à la sortie de l'entrainement 👇 #ASSE https://t.co/Tq5YEfKr2V — Envertetcontretous (@Site_Evect) May 19, 2022

Pour résumer En conférence de presse, Romain Hamouma a révélé que les employés de l'ASSE étaient venus apporter leur soutien aux joueurs à la fin d'un entraînement, à deux jours du match décisif pour le maintien contre le FC Nantes.

Raphaël Nouet

Rédacteur