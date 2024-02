ASSE : les Verts ont relancé un ambitieux de L2

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

A l'instar de la saison dernière, quand il y avait eu un avant et un après mercato hivernal, il y aura un avant et un après Dunkerque pour l'ASSE en 2023-24. La défaite concédée dans le Nord a constitué un déclic pour les Verts, qui ont ensuite enchaîné deux cartons, contre Troyes (5-0) dans le Chaudron et à Angers (3-0). Et justement, la gifle administrée aux Aubois a sans doute contribué à réveiller les relégués de L1, englués dans les profondeurs du classement.

"Le match de Saint-Etienne doit résonner dans nos têtes"

Samedi dernier, l'ESTAC s'est payé le scalp de Grenoble (3-1), pourtant 4e de L2, au stade de l'Aube, ce qui a fait dire à Mehdi Tahrat : "Après la déroute à Saint-Etienne, on se devait de montrer une réaction, au moins dans l'état d'esprit. Il fallait montrer un visage totalement différent, car on n'avait pas le droit de faire ça sur un match aussi important. Le match de Saint-Etienne doit résonner dans nos têtes pour que cet état d'esprit devienne une marque de fabrique pour l'ESTAC. Il faut renouveler ce genre de performance".

