ASSE : les Verts ont remis en selle un ancien du PSG dans le brouillard

Il n’est pas facile de se faire une place au sein du PSG, ni actuellement, ni dans le passé. La vie au sein du club parisien peut être compliqué d’un point de vue personnel. Un ancien joueur du club de la capitale a été retrouvé des couleurs à l’ASSE et il raconte l’énorme impact qu’a eu le club stéphanois sur sa vie.

Dans son livre, Jérémy Clément révèle que son arrivée à l’ASSE lui permis de reconquérir sa femme : « Saint-Etienne a été mon salut. L’ASSE m’a offert l’opportunité de revenir près des miens. Être tout proche de Sylvia m’aiderait peut-être à la reconquérir. Par chance elle n’avait jamais cessé de m’aimer. Elle avait compris que je devais revenir près de mes racines pour me retrouver. Notre couple est finalement ressorti plus fort que jamais de cette épreuve. Je me suis reconnu dans le projet professionnel que m’offrait Saint-Etienne. C’était une sorte de métaphore de ma vie : rejoindre un club prestigieux et participer à son redressement, l’aider à sortir de sa convalescence, chapeauté par un coach en début de carrière, un homme qui allait montrer tout son potentiel technique, tactique et humain. »

🖋📕 Dans «Pour le plaisir», son premier livre, Jérémy #Clément raconte sa carrière professionnelle et tout ce qui touche à une carrière de haut niveau.



🎥 Retrouvez le en entretien sur l’application gratuite 90 Football où il expose la genèse de ce livre 🎥#ASSE #OL #PSG pic.twitter.com/wny92MFoC3 — 90 Football (@90footballFr) March 21, 2022

Pour résumer Plusieurs joueurs du PSG sont allés trouver du temps de jeu ailleurs lorsqu’il n’en avait pas au sein du club de la capitale. L’ASSE a remis sur le droit chemin ancien milieu parisien. Jérémy Clément se confie sur l'impact de l'ASSE sur sa vie.

