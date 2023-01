ASSE : les Verts ont signé une petite prouesse devant l’OM

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Si l’ASSE était au repos ce week-end, après sa défaite en amical contre Clermont, les U19 ont fait le job en allant s’imposer brillamment face à l’OM. Un doublé d’Othman et un très joli but de Jules Mouton ont permis aux Verts (7es) de s’imposer pour revenir à trois points des Marseillais, troisièmes au classement. Au sortir de la rencontre, Jean-Luc Dogon ne cachait pas sa satisfaction après cette victoire de prestige.

Dogon adore battre l'OM

« Oui elle fait plaisir, elle fait du bien ! J'aime toujours gagner contre l'OM donc c'est un peu particulier. J'ai bien aimé l'état d'esprit des garçons parce que cela n'a pas été facile, a savouré le coach des jeunes Verts au micro d’EVECT. Il y a eu beaucoup de solidarité, de compensation, on a marqué quand il fallait. Il faut être exigeant parce que ce sont des U19 et il faut qu'ils prennent ces habitudes-là pour le plus haut niveau que ce soit avec la réserve ou avec les pros. Tout n'est pas négatif, loin de là. C'est ce que je leur ai dit : quand ils jouent ensemble, qu'ils sont solidaires, qu'ils font les efforts et qu'ils sont récompensés, cela fait plaisir à voir. »

Pour résumer Dimanche, les U19 de l’AS Saint-Étienne se sont brillamment imposés contre l’Olympique de Marseille. L’entraîneur stéphanois Jean-Luc Dogon n’a pas caché sa satisfaction d’avoir dominé le rival honni avec un tel état d'esprit.

