ASSE : les Verts ont souffert dans tous les domaines à Bordeaux

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Les chiffres sont là. Et viennent, au fond, conforter les impressions des joueurs des Girondins de Bordeaux qui, dans leur ensemble, regrettaient d'avoir perdu deux points face à l'ASSE. Les joueurs de Batlles, certes, s'étaient montrés à leur avantage au cours de la première période, mais avaient été bousculés au retour des vestiaires.

Et lorsqu'on s'attarde sur les statistiques du match, relayées par un site de supporters des Verts (evect), il est une évidence que les Stéphanois ont été battus dans de nombreux domaines. Moins de possession de balle (48-51), moins de duels et de duels aériens gagnés, moins d'interceptions réussies (13-22), moins de corners (1-3), moins de passes réussies (73%-77%) et moins de centres réussis. Quant aux tirs cadrés, les Verts en ont adressé un, les Girondins, 7.

Bien payé ce 1-1, finalement.