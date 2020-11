ASSE : les Verts peuvent souffler, le spectre de la relégation est écarté

Battu pour la cinquième fois consécutive dimanche par Montpellier (0-1), l'AS Saint-Etienne s'enfonce lentement mais surement dans les profondeurs du classement de Ligue 1. Avec 10 points, les Verts sont encore 13e mais avec seulement deux points d'avance sur le barragiste alors que le calendrier commence sérieusement à se compliquer pour les hommes de Claude Puel.

« Les Verts finiront au milieu de tableau, tranquilles »

Inquiétant en vue du maintien ? Non pour le consultant de L'Equipe TV Ludovic Obraniak. Dans l'émission L'Equipe d'Estelle, l'ancien milieu de terrain a pris la défense de Puel et de son projet : « Les Verts avaient démarré leur saison par trois victoires. Là ils sont peu dans le dur mais Claude Puel ne rebâtit pas sur de l'existant, il a rasé complet. Saint-Etienne va rentrer dans le rang, il y a des matériaux pour construire. Il y a quelques jeunes qui sont bons. Claude Puel vient quand même d'être amputé de la moitié de sa défense : Maçon s'est fait les croisés et son meilleur joueur Wesley Fofana est parti. Ce n'est pas son choix. Son projet va être forcément cyclique, les jeunes manquent d'expérience et de régularité, c'est inévitable. Il y aura des hauts, il y aura des bas ».

Et l'ex international polonais voit davantage les Verts dans le ventre mou du championnat : « Saint-Etienne finira aux alentours de la dixième place cette année. Les Verts finiront en milieu de tableau, tranquilles ».