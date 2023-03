ASSE : les Verts pourraient offrir un énième record loin du Chaudron

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les uns ne marquent pas esprits par leurs résultats, mais plutôt par la fidélité de leurs supporters. Les autres caracolent en tête de la L2 mais éprouvent les pires difficultés à remplir leur stade Océane. Vous l'avez sans doute compris, on parle ici des joueurs de l'ASSE, encore soutenus par plus de 20 000 supporters contre Amiens, et de ceux du Havre qui, eux, ont dépassé cette saison deux fois les 15 000 personnes, face à Caen et Bordeaux.

Une autre rencontre pourrait permettre au HAC de faire tomber un record. Samedi prochain, face aux Verts, puisque plus de 15 000 billets ont déjà été vendus. Du jamais vu cette saison au Havre. Comme quoi, loin du chaudron, les Verts battant des records par leur seule image.