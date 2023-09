ASSE : les Verts prennent une nouvelle balle perdue en Ligue 2

Reléguée en Ligue 2 à l'issue de la saison 2021-2022, l'AS Saint-Étienne a terminé à la 8e place la saison dernière alors qu'elle visait la remontée immédiate dans l'élite. Mais alors que les hommes de Laurent Batlles, qui pointent à une inquiétante 15e place au classement après cinq journées, galèrent aussi en ce début de saison, l'entraîneur d'Amiens, Omar Daf, a lancé une pique aux Verts.

"C'est un championnat très relevé, il ne se joue pas maintenant. Il y a un groupe de qualité à Amiens mais quand on voit Saint-Étienne la saison dernière... Sur le papier, c'était la meilleure équipe mais ça ne suffit pas. Il faut un état d'esprit", a lâché le coach amiénois dans des propos rapportés par le Courrier Picard.

