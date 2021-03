ASSE : les Verts prennent une première bonne leçon d’Angers

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

L’ASSE est dans le rouge sur le plan financier. Comme But! l’a dévoilé en exclusivité jeudi dernier, le déficit actuel s'élève à 35 M€. En proie à ces soucis trésorerie, le club forézien a sollicité aux joueurs une baisse substantielle de leurs salaires sur les trois derniers mois de la saison. Pour l’instant, aucun accord n’a été conclu.

Les Verts pourraient-ils prendre exemple sur leurs homologues d’Angers, leurs prochains adversaires samedi en L1 (13h) ? Hier, le SCO a en effet informé d’un accord avec les joueurs angevins pour une baisse des salaires reposant sur une base collective (baisse de 10%) et une part individuelle (laissée à l’appréciation de chaque joueur et membre du staff) qui peut monter jusqu’à 30%.

« On est une famille »

Le 1er mars, chaque joueur et chaque membre du staff a ainsi signé, individuellement et de gré à gré, un avenant à son contrat de travail. « C’est important qu’on sache que tout le monde a fait un geste », apprécie Romain Thomas dans L’Équipe. « On est une famille, on s’aide sur le terrain et en dehors, confirme Abdoulaye Bamba. Quand on voit que le club passe un moment difficile, c’est important de lui apporter notre aide. »