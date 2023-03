ASSE : les Verts prêts à suivre une révolution amorcée par l'AS Monaco ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Alors que la réserve de l'ASSE végète en National 3 (6e), le site Peuple-Vert s'est attardé sur une possibilité étudiée aujourd'hui par de nombreux clubs de Ligue 1 (PSG, OM, OGC Nice) et pour lequel l'AS Monaco a déjà franchi le pas : supprimer son équipe réserve et quitter le giron fédéral pour offrir une autre voie de formation à ses jeunes. Une option qui pourrait aussi être celle des Verts à l'avenir.

Si disputer les championnats de National 2 ou de National 3 permet aux jeunes pousses vertes de se confronter une première fois à un football d'adultes, face à des joueurs amateurs mais plus vicieux et souvent recalés de centres de formation, ces derniers bloquent une nouvelle option existante désormais : celle de se confronter plus souvent aux clubs internationaux.

Fermer la réserve, une idée pas si saugrenue...

Outre l'idée d'un championnat des réserves franco-français, qui est éternellement dans les cartons, la possibilité de disputer la Premiere League International Cup (ouverte aux joueurs U23 de toute l'Europe) et rejointe par l'AS Monaco à de quoi séduire. Le club princier a d'ailleurs remplacé ses matchs de N2 ou N3 par cette compétition en plus de disputer des rencontres amicales contre d'autres réserves et les meilleures équipes amateurs de France (sans distinguo de région ou de division).

Coach du groupe élite de l'AS Monaco, Damien Périnelle a vanté les mérites de ce nouveau modèle dans l'After Foot : « Jouer contre le Slavia Prague, l'Ajax ou des équipes anglaises, c'est à chaque fois jouer contre des cultures et des styles différents (…) J'ai aussi la liberté de faire jouer un joueur à n'importe quel poste si j'en sens le besoin pour le développement du joueur (…) Est-ce que j'aurais pu le faire si je devais jouer le maintien en N2 ou la montée ? Je ne pense pas ». Des arguments entendables...