ASSE : les Verts rachetés par un repreneur étranger ?

Comme nous vous l'avons relayé ce mercredi soir, L'Équipe a fait le point sur la vente de l'AS Saint-Étienne. D'après nos confrères, les deux présidents stéphanois, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo, seraient désormais d'accord pour la vente. Ils voudraient même que celle-ci ait lieu... avant janvier prochain.

Concernant l'acheteur, cela ne devrait pas être le projet Panthère Noire, porté par l'agent portugais, Paulo Tavares. Et toujours d'après L'Équipe, la tendance serait plutôt à un rachat par un repreneur étranger. "La piste d'un repreneur déniché à l'étranger par KPMG semble plus crédible", croit savoir le quotidien sportif.

