ASSE : les Verts reprennent une mauvaise habitude de l'été

Disputer un match amical en pleine trêve internationale n'a rien de surprenant. Bien au contraire. Et c'est pour cette raison que d'apprendre récemment que l'ASSE affrontait le club suisse de seconde division, le FC Sion, n'a pas ému grand monde. Utile pour les joueurs de Laurent Batlles, pas vraiment à la fête en ce début de saison avec 5 petits points pris en 5 matches.

Rencontre mystère

Beaucoup plus surprenant, et comme le relate le site evect, la rencontre se déroulera sans la moindre communication. Personne, en Suisse comme en France, ne connaît l'horaire exact de la rencontre ni son lieu ! Et que d'éventuels supporters des Verts, qui se trouvent dans la région de la Vallée de Joux, ne se démènent pas pour tenter d'obtenir un autographe : le match est de toute façon à huis clos.

Ce qui ne dépaysera pas les Stéphanois, eux qui ont disputé plusieurs matches amicaux cet été sans le moindre supporter en tribune...

⚽️ Dès aujourd’hui, et jusqu'à vendredi, le FC Sion sera en camp dans la Vallée de Joux.



Pendant ce camp de préparation, les Sédunois disputeront une rencontre amicale à huis-clos.#AllezSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/kAONynnrq1 — FC Sion (@FCSion) September 6, 2023

