ASSE : les Verts s'offrent Clermont, Sissoko marque, un jeune talent confirme

L'ASSE avait donc rendez-vous avec Clermont pour le troisième match amical de sa préparation estivale. A l'Etrat, et à huis clos, pour une rencontre qui a notamment permis de constater que Laurent Batlles, l'entraîneur des Verts, allait pouvoir compter cette saison sur un indéniable talent : Karim Cissé. Doué techniquement, c'est lui qui se procurait la meilleure occasion des Verts au cours du premier acte, avec plusieurs joueurs éliminés aux abords de la surface clermontoise et une frappe sèche détournée par le portier adverse.

Sissoko, première

Une première période qui avait vu, également, Aïmen Moueffek évoluer en latéral droit en lieu et place d'Appiah. Au retour des vestiaires, Batlles procédait à de nombreux changements avec les entrées conjointes de Chambost, Monconduit, Lobry, Gauthier, Pétrot, Sow, Rivera et, surtout, la première apparition d'Ibrahim Sissoko, la recrue offensive de l'été.

Les Verts ne tardaient pas à ouvrir le score lors du second acte avec une jolie frappe du gauche, à ras de terre et à quinze mètres, de Dylan Chambost, bien servi par Antoine Gauthier. Il fallait ensuite une magnifique parade de Larsonneur, 61e, puis un sauvetage de la tête sur sa ligne de Monconduit (71e) pour que l'ASSE préserve son avantage au score. Mieux, à la 77e minute, lancé en profondeur par Lobry, Ibrahim Sissoko ajustait le gardien adverse et n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

La rencontre se terminait sur le score de 2-0. Second succès en trois matches pour Batlles et les siens. Prochain rendez-vous face à Annecy le 26 juillet.

Gautier ▶️ Ibra ▶️ Victor ▶️ Antoine ▶️ But de Dylan ! 🔥 pic.twitter.com/NU0VgF90Sj — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 22, 2023

