ASSE : un déplacement plus compliqué que prévu pour les Verts ?

A première vue, le déplacement paraît facile. Contre un mal classé de Ligue 2, 17e et qui lutte pour son maintien. Mais face au Stade Lavallois, samedi prochain, l'ASSE devra surtout faire face à un club en pleine confiance, qui reste notamment sur un probant succès contre Bastia, 2-1. L'entraîneur des Mayennais, Olivier Frapolli, s'est exprimé sur la venue des Verts à Francis-Le-Basser. Et ce pour le compte de Ouest-France dans des propos retranscrits par poteauxcarrés.

"On est toujours relégables, mais on est revenu à un petit point de Valenciennes et Annecy et à trois points de Pau à quatre journées de la fin du championnat. Des matches difficiles nous attendent, contre Saint-Étienne et à Bordeaux mais on a le moral. On sait qu’on va pouvoir compter sur le public et un stade plein pour la venue des Verts, ça va nous donner beaucoup de force(...) Les garçons mettent beaucoup d’énergie. Sur cette fin de saison, on voit que ça tire de partout, mais ils ne lâchent pas. Ils sont admirables de combativité et de courage."